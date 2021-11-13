الأرصاد الجوية : استمرار سقوط الأمطار على أسوان والبحر الأحمر حتى غد الأحد (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت الأسبوع الماضي من حالة من عدم الاستقرار ستؤثر على جنوب البلاد، وأيضا على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة جنوب سيناء.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن ذلك حدث بداية من أمس وتأثرت عدد من المحافظات والتي كانت غزيرة ورعدية وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وحلايب وشلاتين والقصير ومرسي علم وسفاجا.

وأضافت شاكر أن اليوم تأثرت مدن الغردقة و وشرم الشيخ ونوبيع و طابا، موضحة أن محافظة أسوان هى الأكثر تأثرا وأدت إلى سيول، وتساقط الثلوج نتيجة انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلومترات من سطح الأرض.

وتابعت شاكر أن ذلك نتيجة حدوث منخفض السودان الموسمي والذي يعمل على تكون السحب الرعدية، وسرعة الرياح وصلت إلى 80 كيلو متر في الساعة في محافظة أسوان.

وأكدت شاكر أنه بداية من غدا ستقل حدة سقوط الأمطار على أسوان والبحر الأحمر وتكون حدتها من خفيفة إلى متوسطة ولن يحدث منها مشكلات مثلما حدث أمس واليوم.

وقالت شاكر أن ما حدث في أسوان يعد حالة نادرة واستثئناها، حيث إنها لم تحدث من قبل بهذا الشكل العنيف ، و يتم دراسة تلك الحالة من خلال هيئة الأرصاد الجوية.