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الأرصاد الجوية: ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ورياح حتى الأحد المقبل

شبورة صباحا على الطرق
دعاء محمود 2:57 م, الأثنين, 8 مارس 21 2:57 م, الأثنين, 8 مارس 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبواً بشأن حالة الطقس خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل 14 مارس.

وتتوقع الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم من 6 إلى 8 درجات خلال يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل سوف تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد بقيم من 6 إلى 8 درجات.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وهي كالآتي:

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غدًا الثلاثاء

  • ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلا.
  • أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.
  • نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الأربعاء

  • ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلا.
  • نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
  • أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد.
درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

يوم الخميس

  • انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.
  • نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.
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يوم الجمعة

  • انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

يوم السبت

  • انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

يوم الأحد

  • انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.
  • نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
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بقلم دعاء محمود

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