الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة.. وشبورة خلال 5 أيام مقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بالظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الاثنين 8 فبراير وحتى يوم السبت 13 فبراير 2021.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارًا وارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن يوم السبت المقبل سوف يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالى 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الاثنين

ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

يوم الثلاثاء

ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء

ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس

يوم الخميس

ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة

ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت

انخفاض في درجات الحرارة بحوالى 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.