الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة.. وشبورة خلال 5 أيام مقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بالظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الاثنين 8 فبراير وحتى يوم السبت 13 فبراير 2021.
وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارًا وارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.
ونوهت الأرصاد الجوية، بأن يوم السبت المقبل سوف يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالى 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:
يوم الاثنين
- ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.
يوم الثلاثاء
- ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء
- ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الخميس
- ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الجمعة
- ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم السبت
- انخفاض في درجات الحرارة بحوالى 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.