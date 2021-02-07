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الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة.. وشبورة خلال 5 أيام مقبلة

بحوالي 4 إلى 5 درجات
دعاء محمود 6:34 م, الأحد, 7 فبراير 21 6:34 م, الأحد, 7 فبراير 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بالظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الاثنين 8 فبراير وحتى يوم السبت 13 فبراير 2021.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارًا وارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن يوم السبت المقبل سوف يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالى 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

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يوم الاثنين

  • ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.
  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

يوم الثلاثاء

  • ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.
  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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يوم الأربعاء

  • ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الطقس
الطقس

يوم الخميس

  • ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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يوم الجمعة

  • ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 إلي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت

  • انخفاض في درجات الحرارة بحوالى 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.
الأرصاد الجوية

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بقلم دعاء محمود

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