الأرصاد الجوية: أوروبا على صفيح ساخن بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة في أوروبا، حيث سجل أمس الأحد، يوما تاريخيا آخر فى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد، أن ألمانيا سجلت أمس، درجة حرارة بلغت نحو 39.2 درجة مئوية، وذلك في ضوء استمرار سيطرة الموجة الحارة على أوروبا.

وأكدت الأرصاد، أن درجة حرارة سطح الأرض وصلت هناك إلى ارتفاعات جنونية وبلغت ذروتها أول أمس السبت.

وتجاوزت درجة حرارة سطح الأرض حاجز 50 درجة مئوية على إيطاليا.

وبدأت الموجة الحارة منذ أمس في الامتداد إلى شرق أوروبا ومن المتوقع أن تسجل درجات حرارة مرتفعة.

أما بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية فتستمر درجات الحرارة حول معدلاتها خلال هذا الوقت من العام.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة خلال هذا الأسبوع تتراوح من 34 إلى 35 درجة مئوية.

فصل الصيف

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سوف يبدأ اعتبارا من الغد ليعلن انتهاء فصل الربيع في 20 يونيو ويستمر لمدة 3 أشهر، ويقع فصل الصيف بين فصلي الربيع والخريف في ترتيب الفصول الأربعة.

وتابعت الأرصاد، أن فصل الصيف يعد أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتتوقع الأرصاد، أن يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.