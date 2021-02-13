الأرصاد الجوية : أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بالظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الإثنين 15 فبراير وحتى يوم الجمعة 19 فبراير 2021، حرصا منها على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال الفترة المذكورة تنخفض درجات الحرارة بحوالي 3 إلي 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الإثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء

أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تنشط الرياح مثيرة للرمال على مناطق من شمال الصعيد.

يوم الأربعاء

أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، بينما تنشط الرياح مثيرة للرمال على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس والرياح والأتربة

يوم الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال وجنوب سيناء.

يوم الجمعة