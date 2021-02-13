لايف

الأرصاد الجوية : أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل

وحتى يوم الخميس
دعاء محمود 7:20 م, السبت, 13 فبراير 21 7:20 م, السبت, 13 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بالظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الإثنين 15 فبراير وحتى يوم الجمعة 19 فبراير 2021، حرصا منها على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال الفترة المذكورة تنخفض درجات الحرارة بحوالي 3 إلي 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

اقرأ أيضا  وزيرة الهجرة: نتابع قضية المهندس علي أبو القاسم بالسعودية والحكم قابل للطعن

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الإثنين

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية.
  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-2-2021 في مصر

يوم الثلاثاء

  • أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تنشط الرياح مثيرة للرمال على مناطق من شمال الصعيد.

يوم الأربعاء

  • أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، بينما تنشط الرياح مثيرة للرمال على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.
اقرأ أيضا  دراسة: فيروس كورونا المتحور في بريطانيا ينتشر بسرعة داخل الولايات المتحدة
حالة الطقس والرياح والأتربة
حالة الطقس والرياح والأتربة

يوم الخميس

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال وجنوب سيناء.

يوم الجمعة

  • أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

سرقة وغسل أموال ونصب.. أبرز أخبار الحوادث اليوم (صور)

أماني عوض 9:29 م, السبت, 13 فبراير 21

البيت الأبيض يعرب عن قلقه إزاء تقرير «الصحة العالمية» بشأن منشأ كورونا

محمد عبد السند 9:27 م, السبت, 13 فبراير 21

بولندا تكتشف سلالة كورونا في مزرعة لحيوان المنك يمكنها الانتقال إلى البشر

محمد عبد السند 9:14 م, السبت, 13 فبراير 21

«التضامن الاجتماعي» تغلق باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2021 غدًا

مدحت إسماعيل 8:30 م, السبت, 13 فبراير 21

لجنة إدارة أزمة كورونا تقرر مد إجازة نصف العام الدراسي

صفية حمدي 7:50 م, السبت, 13 فبراير 21

الداخلية: كشف 54 جريمة وتنفيذ 445 ألف حكم قضائي في أسبوع

أماني عوض 7:09 م, السبت, 13 فبراير 21