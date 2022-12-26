الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول في شمال سيناء اليوم

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، بعد الموجة السيئة التي ضربت عدة محافظات، منها الجيزة والإسكندرية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :” إن هناك موجة من التقلبات الجوية بدأت منذ يومين وذروة الموجة السيئة انتهت اليوم.

واضافت شاكر حيث شهدت محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، ومحافظات الوجه البحري والجيزة والقليوبية سقوط أمطار.

مؤكدة أنه ومنذ بداية فصل الشتاء بدأنا نشهد تقلبات جوية وتشكل للسحب في البحر المتوسط، لافتة إلى ان الاجواء الجوية تشهد تحسناً منذ مساء اليوم في المحافظات التي هطلت فيها الامطار اليوم.

وتابعت شاكر: سوف تتراجع حدتها وتكون مابين متوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وخفيفة غير مؤثرة على القاهرة.

ووجهت شاكر تحذيرات لسكان محافظة شمال سيناء قائلة : من المتوقع غداً سقوط أمطار غزيرة ورعدية غداً في محافظة شمال سيناء تصل لحد السيول.