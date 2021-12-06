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الأرصاد الجوية: أجواء شتوية بامتياز خلال 72 ساعة قادمة

رياح تصل لحد العاصفة
دعاء محمود 12:48 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:48 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة باردة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة والصغري 13 درجة.

وتابعت الأرصاد، كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح جافة باردة خاصة ليلًا.

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ونوهت الأرصاد، بأن محافظات شمال الصعيد، تشهد أجواء شديدة البرودة ليلًا علي وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغري ما بين 9: 10 درجات.

وتشهد البلاد حالة من عدم الأستقرار فالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد اليوم الثلاثاء، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى -الوجه البحرى -السواحل الشمالية -ومدن القناه -سيناء-شمال الصعيد )والتى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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كما تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

ووجهت الأرصاد الجوية، بعض النصائح التى يجب إتخاذها وهي، يجب غلق النوافذ جيدا، ويفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء.

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القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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بقلم دعاء محمود

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