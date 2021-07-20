الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة غدا الأربعاء وتسجل فى الإسكندرية 31 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاريعاء على مختلف المدن المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري نهارا، ومعتدل ليلا على القاهرة الكبري وباقي انحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غد فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان رداجت الحرارة غدا فى القاهرة 37 للعظمي و25 للصغري، والاسكندرية 31 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى دمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى السويس

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 26 للصغري، والزقازيق 37 للعظمي و 26 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا الاربعاء فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، و السواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

واوضحت الارصاد الجوية ان سرعة الرياح غدا على القاهرة تبلغ 16 عقدة، و السواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

حالة الطقس من الثلاثاء ٢٠ يوليو إلي الأحد القادم

تتوقع هيئة الارصاد الجوية إنخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليسود طقس حار رطب علي شمال البلاد ومزيد من الانخفاض بداية من ثالث أيام العيد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة ويبقي الاحساس بالحرارة أعلي من الدرجات الواقعية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وان ظل جنوب البلاد شديد الحرارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع سقوط أمطار علي اقصي جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين وابو سمبل بسبب ارتفاع الحاجز المداري وهي حالة جوية موسمية عادة ما تتكر كل عام في نفس هذا الوقت.