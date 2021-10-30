الأرصاد: الإسكندرية على موعد مع أمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن مدينة الإسكندرية على موعد مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الساعات القادمة.

وأضافت الأرصاد، أن صورة القمر الصناعى تظهر السحب الرعدية الممطرة على الضبعة، وتتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس غدا

وتشهد حالة الطقس غدا الأحد، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال ووسط الدلتا (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد).

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة. أمطار

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و 18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.