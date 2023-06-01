الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة والرعدية ورياح مثيرة للرمال على القاهرة الكبرى

أفادت الأرصاد الجوية، مساء اليوم بأن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

وأضافت أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء أدي إلى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة.

بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمي 39 درجة أصبحت الآن 32 درجة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 40 درجة، والصغرى 27، وفي الإسكندرية العظمى 37، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 39 درجة، والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 36 درجة، والصغرى 26 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 41، والصغرى 26.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 32 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 40 للعظمى، و27 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 21 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.