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الأرصاد : استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية

وتتقدم إلى شمال الدلتا
دعاء محمود 8:17 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 8:17 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك استمرارا لتكاثر وتدفق السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية، وبداية تقدمها للداخل لتؤثر على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح المصاحب للسحب مما يزيد الأحساس ببرودة الجو.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت، الذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وأجواءً مائلة للبرودة في آخر الليل.

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أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد، أن أماكن سقوط الأمطار غدًا تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتضم محافظات (مطروح، السلوم، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد والعريش)، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

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وتشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد وتضم محافظات ( الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية)، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا.

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بقلم دعاء محمود

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