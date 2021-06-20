الأرصاد: استقرار حالة الطقس خلال فصل الصيف

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس المتوقعة خلال فصل الصيف، تشهد استقرارا في الأحوال الجوية حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ويعمل هذا المنخفض على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع نسبة الرطوبة والتى تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال فصل الصيف.

ولكن أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتى تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

ويبدأ فصل الصيف جغرافيا غدا الاثنين ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

درجات الحرارة في الصيف

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال فصل الصيف، في منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحرى مابين 35 إلى 36 للعظمى، و21 إلى 22 درجة للصغري.

أما السواحل الشمالية فالعظمي مابين 30 إلى 32 درجة والصغري 20 إلى 21 درجة، بينما جنوب سيناء فتتراوح مابين 37 إلى 38 عظمي، و25 إلى 26 صغري.

وعلى شمال الصعيد فدرجة الحرارة العظمي 37 إلى 38 والصغري 22 إلى 23 درجة، فيما تكون جنوب الصعيد من41 إلى 42 للعظمي، أما الصغري 25 إلى 26 درجة.

ووجهت الأرصاد، نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف ومن بينها عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا وهى الفترة التى يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

كما طالبت الهيئة بارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

ونصحت الهيئة بضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هي أسيا، وأفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

درجات الحرارة

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.