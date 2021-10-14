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الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34

تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمي
عصام عميرة 4:52 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:52 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري ولطيف ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في القاهرة 34 للعظمي و 21 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية ٣٣ للعظمي و ٢٢ للصغري، وطنطا ٣٣ للعظمي و ٢١ للصغري، و مرسي مطروح ٣٣ للعظمي و ٢٠ للصغري.

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وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في السويس ٣٢ للعظمي و ٢١ للصغري، وبورسعيد ٢٩ للعظمي و ٢٣ للصغري، والاسماعيلية ٣٣ للعظمي و ٢٠ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ ٣٤ للعظمي و ٢٧ للصغري، والغردقة ٣٤ للعظمي و ٢٥ للصغري، وطابا ٣٢ للعظمي و ٢٢ للصغري.

كما تتوقع الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا علي مدن الصعيد، وتسجل في أسيوط ٣٦ للعظمي و ٢٠ للصغري، والمنيا ٣٥ للعظمي و ٢٠ للصغري، و سوهاج ٣٧ للعظمي و ٢٣ للصغري.

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وأشارت هيئة الأرصاد الي تكون شبورة مائية صباحا علي الطرق الرئيسية والطرق الزراعية من والي القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

سرعة الرياح غدا

كما تنشط حركة الرياح غدا علي مدن غرب البلاد، وتكون رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتسجل سرعتها في القاهرة ١٤ عقدة.

وتشهد مدن جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس مائل للحرارة نهارا علي السواحل الشمالية ولطيف ليلا.

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كما تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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