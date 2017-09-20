الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظ



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطرح 21 33

السلوم 21 37

سيوة 21 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 21 35

السويس 22 35

رأس سدر 25 34

نخل 19 33

نويبع 25 33

طابا 21 33

كارتين 12 32

الطور 24 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 37

بنى سويف 21 37

المنيا 22 37

أسيوط 22 37

سوهاج 23 37

قنا 23 40

الأقصر 24 40

أسوان 25 40

أبو سمبل 23 39

الوادى الجديد 22 39

شلاتين 25 35

ابو رماد 25 35

رأس حدربة 25 33

حلايب 26 33