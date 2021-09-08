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الأرصاد : ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس وتسجل في القاهرة 36 للعظمى

وتبلغ درجات الحرارة غدا في أسوان ٤٣ للعظمى
عصام عميرة 8:10 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 8:10 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وتتوقع الأرصاد، فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح-السلوم).

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تؤدى الى ارتفاع الأمواج  على شواطىء (اسكندرية -العلمين-مطروح) بقيم تتراوح من ٢.٥:٢متر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة ٣٦ للعظمي و ٢٥ للصغري، و شبين الكوم ٣٦ للعظمي و ٢٦ للصغري.

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درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية،  إن درجة الحرارة غدا في الإسكندرية تبلغ ٣١ للعظمي و ٢٦ للصغري، وطنطا ٣٥ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وذكرت أن درجات الحرارة غدا في السويس ٣٦ للعظمي و ٢٦ للصغري، و الإسماعيلية ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، وبورسعيد ٣٢ للعظمي و ٢٦ للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل درجة الحرارة غدا في طابا ٣٤ للعظمي و ٢٤ للصغري،  وشرم الشيخ ٣٩ للعظمي و ٢٩ للصغري.

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كما تسجل في الغردقة ٣٩ للعظمي و ٢٩ للصغري،   و مرسي علم ٣٧ للعظمي و ٢٨ للصغري، والفيوم ٣٦ للعظمي و ٢٥ للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج ٣٩ للعظمي و ٢٦ للصغري، واسيوط ٣٨ للعظمي و ٢٣ للصغري، وقنا ٤٠ للعظمي و ٢٧ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في أسوان ٤٣ للعظمي و ٢٨ للصغري، والوادي الجديد ٤٢ للعظمي و ٢٨ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة الكبري ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، و السواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و١٥ للصغري.

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وترصد “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا علي مختلف المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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