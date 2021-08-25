الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الخميس والعظمى بالقاهرة 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، حيث تسجل ارتفاعا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد نهارا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا.

كما يسود طقس مائل للحرارة لاطب على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا.

درجات الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة تسجل 36 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 درجة وقت الظهيرة، وتسجل في دمنهور 33 للعظمي و 26 صغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 31 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 26 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة غدا في العريش 33 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى طابا

كما تصل درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 17 للصغري، والطور 36 للعظمي و 27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا الخميس في سوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 26 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل أعلى سرعة للرياح في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة.

وذكرت الأرصاد، أن هناك فرص لتساقط الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر سانت كاترين وحلايب وشلاتين.