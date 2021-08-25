لايف

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الخميس والعظمى بالقاهرة 36

تبلغ فى الإسكندرية 31 للعظمى و 26 للصغرى
عصام عميرة 6:38 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 6:38 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، حيث تسجل ارتفاعا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد نهارا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا.

كما يسود طقس مائل للحرارة لاطب على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا.

درجات الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة تسجل 36 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 درجة وقت الظهيرة، وتسجل في دمنهور 33 للعظمي و 26 صغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا الأحد.. طقس حار رطب على القاهرة نهارا والعظمى 36

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 31 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 26 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة غدا في العريش 33 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى طابا

كما تصل درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 17 للصغري، والطور 36 للعظمي و 27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

اقرأ أيضا  «غير متزن وبحوزته إستروكس».. ضبط سائق يسير عكس الاتجاه أعلى «الدائري»

وتسجل درجة الحرارة غدا الخميس في سوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 26 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل أعلى سرعة للرياح في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر

وذكرت الأرصاد، أن هناك فرص لتساقط الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر سانت كاترين وحلايب وشلاتين.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على المحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

دراسة أمريكية تكشف نتائج صادمة بشأن تداعيات عدم تلقي لقاح كورونا

محمد عبد السند 4:26 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

فريق مصري ينجح في اكتشاف أقدم حوت أفريقي والأكثر شراسة بالفيوم

عصام عميرة 3:59 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

محافظ مطروح يعقد مؤتمرًا موسعًا مع وزير التعليم العالي

معتز محمود 3:46 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

مصدر أمني ينفي غلق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

أماني عوض 2:07 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات

جهاد سالم 1:30 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

واشنطن بوست تكشف تفاصيل تقرير المخابرات الأمريكية لبايدن بشأن منشأ كورونا

محمد عبد السند 1:08 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21