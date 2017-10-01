الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أوناتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة اليوم الأحد ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شم

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة اليوم الأحد ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: القاهرة 23 – 35 ، وسط الدلتا 22 – 35 ، الإسكندرية 20 – 34 ، بلطيم 22 – 32 ، مطروح 20 – 33 ، السلوم 20 – 29 ، سيوة 22 – 35 ، بورسعيد 23 – 31 ، دمياط 23 – 31 ، العريش 17 – 32 ، رفح 18 – 32 ، الإسماعيلية 20 – 35 ، السويس 20 – 35 ، رأس سدر 22 – 35 ، نخل 13 – 32 ، نويبع 24 – 33 ، طابا 19 – 32 ، كاترين 12 – 28 ، الطور 24 – 30 ، شرم الشيخ 26 – 33 ، الغردقة 25 – 33 ، مرسى علم 28 – 33 ، الفيوم 23 – 35 ، بنى سويف 23 – 35 ، المنيا 21 – 36 ، أسيوط 21 – 36 ، سوهاج 22 – 37 ، قنا 22 – 38 ، الأقصر 22 – 39 ، أسوان 23 – 39 ، أبوسمبل 23 – 37 ، الوادى الجديد 24 – 39 ، شلاتين 25 – 36 ، ابو رماد 24 – 35 ، رأس حدربة 23 – 34 ، حلايب 23 – 34.