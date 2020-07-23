الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الجمعة وشبورة صباحية

ترتفع درجات الحرارة غدًا الجمعة، ليسود طقس حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، حيث تشير خرائط الطقس إلي استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بارتفاع نسبة الرطوبة لتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون سمة هذه الفترة.

اضطراب في الملاحة علي خليج السويس

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس. طقس حار

أما طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 . درجات الحرارة

وتسجل درجة الحرارة غدًا الجمعة في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

حالة الطقس اليوم

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الخميس، طقسا مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الخرايط السطحية تشير إلي تعمق منخفص الهند الموسمي علي منطقة شرق أفريقيا وتمتد إلي جنوب أوروبا، يرافقها قيم ضغط منخفضة حيث ترتفع معه درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن طبقات الجو العليا تشير في الخريطة الأولي إلي تأثير مرتفع المنطقة الشبه إستوائية علي المنطقه بأكملها حيث يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وتتأثر الجمهورية بهذه الكتلة الهوائية خلال الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.