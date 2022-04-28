كشفت الأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء وتسجل في القاهرة 37 للعظمى وأسوان 43 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب المدن وحار على السواحل الشمالية نهارا.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاطا لحركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 100 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع ان تصل درجات الحرارة غدا الجمعة فى القاهرة 37 للعظمي و23 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و19 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و23 للصغري، ودمنهور 37 للعظمي و22 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 35 للعظمي و18 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و19 للصغري، ومطروح 35 للعظمي و18 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمي و18 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و19 للصغري، والسويس 38 للعظمي و22 للصغري، والعريش 33 للعظمي و18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 37 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 33 للعظمي و20 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى الفيوم 41 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 41 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 42 للعظمي و 23 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة فى سوهاج 42 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 42 للعظيم و 23 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تبلغ درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 37 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الارصاد ان حالة الطقس ليلا تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري ولطيفة على السواحل الشمالية ومعتدلة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة المدن والأنحاء: