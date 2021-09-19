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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 36

تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى ٣٢ للعظمى
عصام عميرة 4:30 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 4:30 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل ليلا على تلك الأنحاء، ويصاحب ذلك ارتفاع الرطوبة النسبية.

وأضافت ان مدن السواحل الشمالية تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا الاثنين تسجل في القاهرة 36 للعظمي و 23 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 38 درجة وقت الظهيرة، وتبلغ في دمنهور 34 للعظمي و 23 للصغري.

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درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 32 للعظمي و23 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في السويس 36 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 23 للصغري.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في طابا 34 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 16 للصغري، والطور 33 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد أن تصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي 22 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتابعت الارصاد ان نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 85 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 35 للصغري، وشما الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

حالة البحرين

واوضحت الارصاد الجوية ان حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تترواح حالة البحر الاحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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وتعرض الارصاد في التقرير تفاصيبل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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