الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات المصرية، لتسجل فى القاهرة 35 للعظمى و 23 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 37 درجة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة ولطيف ليلا.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى مرسي مطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الارصاد ان ردجات الحرارة غدا فى السويس 35 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 31 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى طابا 33 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 16 للصغري، وشرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 27 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى بني سويف 36 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 39 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 39 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و28 للصغري.

كما يسود طقس غدا معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على باقي الانحاء.

كما تتعرض الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبري الى شبورة مائية صباحا تمتد الى الوجة البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات: