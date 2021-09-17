الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 33

أعلنت هيئة الأصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري نهارا و لطيف ليلا على القاهرة ومعتدل على الوجة البحري، وطقس حار رطب نهار على جنوب البلاد ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 33 للعظمي و 23 للصغري، والاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في مرسي مطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 33 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في السويس 33 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 17 للصغري، والطور 32 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 33 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في اسوان 36 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة غدا في القاهرة تسجل 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل سرعة الرياح غدا في القاهرة 16عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة، اذ تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتنشر وبوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: