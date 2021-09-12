الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن.. والعظمى في القاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدًا الاثنين على مختلف المحافظات والمدن المصرية، ليسود طقس حار، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا تسجل في القاهرة ٣٦ للعظمى، و ٢٤ للصغرى، ودمنهور ٣٥ للعظمى و ٢٥ للصغرى.

درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا في الإسكندرية ٣١ للعظمي و ٢١ للصغري، وطنطا ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، وشبين الكوم ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا في العريش ٣٤ للعظمي و ٢٣ للصغري، والسويس ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، وبورسعيد ٣٤ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية ٣٦ للعظمي و ٢٣ للصغري، ورفح ٣٣ للعظمي و ٢٣ للصغري، ورأس سدر ٣٥ للعظمي و ٢٢ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ ٣٨ للعظمي و ٢٥ للصغري، وطابا ٣٧ للعظمي و ٢٣ للصغري، و كاترين ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا في أسوان ٤٠ للعظمي و ٢٤ للصغري، و الأقصر ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة غدا، وتسجل في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وذكرت الأرصاد ان هناك نشاط لحركة الرياح غدا علي جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية: