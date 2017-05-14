الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39

المال - خاصتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.و



المال – خاص توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء. والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وفي ما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: القاهرة 21 39 الإسكندرية 20 31 مطروح 17 29 بورسعيد 21 29 دمياط 20 30 بلطيم 20 31 الإسماعيلية 18 40 السويس 19 40 العريش 15 33 نخل 16 32 طابا 24 33 الطور 22 35 مرسى علم 24 37 الغردقة 23 40 شرم الشيخ 25 38 رفح 14 32 كاترين 15 33 سيوة 22 41 المنيا 22 41 الفيوم 20 40 رأس سدر 20 38 أبوسمبل 25 42 وسط الدلتا 20 38 أسيوط 22 41 سوهاج 23 42 الأقصر 24 43 أسوان 26 44 شلاتين 24 36 حلايب 26 34 الوادى الجديد 24 42 قنا 23 42 نويبع 25 38 السلوم 20 33