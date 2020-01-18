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الأرصاد: أمطار وشبورة يشهدها طقس اليوم الأحد 19-1-2020

تؤدي حركة الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط
دعاء محمود 12:30 ص, الأحد, 19 يناير 20 12:30 ص, الأحد, 19 يناير 20

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال طقس اليوم الأحد، ليكون مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وتؤدي حركة الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج في الأخير من 2 إلى 2.5 متر، أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر فيتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

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بقلم دعاء محمود

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