الأرصاد : أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت

تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد غدًا السبت، لحالة من عدم الاستقرار ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد، أنه تقل حدة تلك الحالة تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

ونوهت الأرصاد بأنه تعتبر هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، حيث تنخفض درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تصل الى 4 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري إلى 15 درجة يوم الأحد القادم.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاض في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغري أيضًا.

ويزداد الاحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا لذا ينصح بالآتى :

إرتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وإرتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.