لايف

الأرصاد : أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت

تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج
دعاء محمود 1:09 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 1:09 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد غدًا السبت، لحالة من عدم الاستقرار ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد، أنه تقل حدة تلك الحالة تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

ونوهت الأرصاد بأنه تعتبر هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، حيث تنخفض درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تصل الى 4 درجات.

اقرأ أيضا  «دجال» يستغل المرض في النصب على المواطنين بالقاهرة.. والشرطة تضبطه

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري إلى 15 درجة يوم الأحد القادم.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاض في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغري أيضًا.

ويزداد الاحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا لذا ينصح بالآتى :

اقرأ أيضا  الأرصاد تصدر تنويها بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

إرتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وإرتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-11-2021 فى مصر

عصام عميرة 9:22 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

اعتقال مراهق كندي متهم بسرقة عملات مشفرة بقيمة 36.5 مليون دولار

أيمن عزام 1:45 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

«الصحة»: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 73 حالة

المال - خاص 12:37 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر.. أمطار وشبورة

دعاء محمود 12:16 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

الأرصاد تصدر تنويها بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

دعاء محمود 11:50 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

محافظات قررت تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

جهاد سالم 11:08 م, الخميس, 18 نوفمبر 21