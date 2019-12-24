الأرصاد : أمطار غزيرة على الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ خلال الـ 72 ساعة القادمة

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الـ 72 ساعة القادمة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستكون هناك أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ تبدأ من مساء اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن محافظات القاهرة وشمال الصعيد ستتعرض لأمطار متقطعة بين خفيفة ومتوسطة، ولن تتسبب في مشاكل على سير حياة الموطنين، مشيرا إلى أن هناك رياحا ستعمل على خفض درجات الحرارة .

وأكد أن تقلب الطقس سيعمل على ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار، ناصحا الموطنين بعدم الصيد في هذا الوقت ، كما طالب أصحاب الأمراض الصدرية بعدم التعرض للجو المحمل بالأتربة .

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، اليوم وغدا.

وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد أكد البيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة، أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة، للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.