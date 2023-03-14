الأرز بـ14.5 جنيه.. تعرف على أسعار سلع معرض «أهلا رمضان» الرئيسي

قامت “المال” بجولة داخل أروقة معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر والذي افتتحه مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية.

وطرحت عدد من شركات وزارة التموين منتجاتها في معرض أهلا رمضان الرئيسي بتخفيضات كبيرة ومنها شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار سلع أهلا رمضان

أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيه

أرز مصري كامولينو عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيه

أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيه بدلا من 100 جنيه

مكرونة سائبة بسعر 17 جنيه بدلا من 18 جنيه

مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه

مكرونة وزن 400 جرام بسعر 8 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه

شاي وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

شاي وزن 100 جرام بسعر 12 جنيه بدلا من 14 جنيه

شاي وزن 250 جرام بسعر 28 جنيه بدلا من 30 جنيه

سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا

ملح طعام وزن 300 جرام بسعر 75 قرشَا بدلا من 1 جنيه

عدس وزن 500 جرام بسعر 20 جنيه بدلا من 24 جنيه

فول وزن 500 جرام بسعر 14 جنيه بدلا من 17.5 جنيه

لوبيا وزن 500 جرام بسعر 21 جنيه بدلا من 25 جنيهًا

فاصوليا وزن 500 جرا بسعر 26 جنيه بدلا من 28 جنيه

ويفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر أبوابه للجمهور غدًا الأربعاء 15 مارس ويستمر مدة اسبوع، كما أن معارض أهلا رمضان المنتشرة في محافظات الجمهورية بعدد 552 معرض مستمرة طوال شهر رمضان