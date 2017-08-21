الأرز بالتكثيف ينجح في 3 محافظات

الصاوي أحمدقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، اليوم الاثنين، إن زراعة الأرز بالتكثيف نجح فى ثلاث محافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ. وأشار أبو صدام، في بيان له إلى أن المحصول حقق نتائج مبهرة حيث تتراوح إنتاجية المحصول من 4.5 إلى 6.5 طن للفدان، وكذلك توفير وقت الشتل وكميات التقاوى

الصاوي أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، اليوم الاثنين، إن زراعة الأرز بالتكثيف نجح فى ثلاث محافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.

وأشار أبو صدام، في بيان له إلى أن المحصول حقق نتائج مبهرة حيث تتراوح إنتاجية المحصول من 4.5 إلى 6.5 طن للفدان، وكذلك توفير وقت الشتل وكميات التقاوى وتخفيض استهلاك الأسمدة والمبيدات وتكلفة تشغيل طلمبات الرفع والوقود المستخدم وذك بعد أن تم تجربة زراعته لمدة 3 سنوات متتالية.

وأضاف نقيب الفلاحين : “إننا نقف تحية وتقدير لكل علماء مصر على مساهمتهم فى استنباط أصناف جديدة من محصول الأرز”.

وأوضح أن هذه الطريقة من الزراعة “تحقق أعلى عائد مادى للفلاح بدلاً من الزراعة بالطريقة التقليدية، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات الزراعية، بجانب توفير 30% من مياه الرىللفدان لتصل إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه للفدان، بدلا من استهلاك 7 آلاف متر مكعب من المياه وفقا للنظام القديم مما يساهم فى حل الاختناقات التى يشهدها فى نهايات الترع”.