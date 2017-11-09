الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو

وكالات: فاز الأردن، الأربعاء، بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال الانتخابات التى جرت فى الدورة الـ 39 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقدة أعماله حاليا فى باريس. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن السفير الأردنى فى باريس والمندوب الدائم للأر

وكالات:

فاز الأردن، الأربعاء، بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال الانتخابات التى جرت فى الدورة الـ 39 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقدة أعماله حاليا فى باريس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن السفير الأردنى فى باريس والمندوب الدائم للأردن لدى اليونسكو مكرم القيسى قوله، فى تصريحات صحفية عقب إعلان نتيجة التصويت:”إن فوز الأردن بهذا الموقع يعكس التقدير الكبير والاحترام الذى يحظى به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني”، معربا عن تقديره للدول التى وقفت إلى جانب الأردن وساندته للحصول على هذا المقعد.

وأضاف القيسى أن العضوية فى هذا المجلس ستساهم فى استمرار الأردن بالقيام بدوره الفاعل على الساحة الدولية فى المسائل ذات الصلة بولاية منظمة اليونسكو وأنشطتها المستهدفة حماية التراث.

وأشار القيسى إلى أن العضوية ستساعد فى تسهيل حصوله على الدعم اللازم من المنظمة للمضى قدما فى تسجيل عدد من المواقع الأثرية والتراثية الأردنية على لائحة التراث العالمي، فضلا عن دعم برامج اليونسكو فى الأردن؛ ﻻ سيما تلك المتصلة بالتعليم ومحو الأمية وتدريب المعلمين والتعليم المهنى ودعم البحث العلمي.

وشدد القيسى على أن الأردن سيستمر فى دعم عمل اليونسكو والقرارات الصادرة عن مجلسها التنفيذى والهادفة إلى الحفاظ على تراث البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وفقاً لمسئولياتها و نطاق اختصاصها، لافتا إلى أن قيام اليونسكو بإدراج “مدينة القدس القديمة وأسوارها” على “قائمة التراث العالمي” فى عام 1981، وعلى “قائمة التراث العالمى المُعرض للخطر” فى عام 1982، جاء بناءً على طلب الأردن، بغية الحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى المدينة المقدسة قبل الاحتلال الإسرائيلى فى عام 1967.