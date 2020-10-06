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الأردن يفرض حظر التجول بسبب «كورونا».. وينشر الجيش

يومي الجمعة والسبت المقبلين
هيثم سمير 6:28 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 6:28 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت المقبلين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19″، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز.

وقال مدير عمليات خلية الأزمة العميد مازن الفراية، إن حظر التجول سيتمر فرضه اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس إلى منتصف ليل الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ويتكرر، خلال الأيام المقبلة، في ظل ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بكوفيد- 19.

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وأكد الفراية عدم السماح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حمَلة التصاريح الإلكترونية، وتُستثنى فِرق التقصّي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية.

وأفاد باستمرار سريان حظر التجوّل الجزئي يوميًّا، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحًا للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحًا؛ ولا يسمح خلالها بالخروج إلا للأشخاص المصرَّح لهم، باستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل.

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كما أعلنت السلطات الأردنية تعليق دوام المدارس، ابتداء من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن يتم نشر كوادر القوات المسلحة في جميع المحافظات، على أن تستمر مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة بالوباء.

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بقلم هيثم سمير

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