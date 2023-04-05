الأردن يصدر سندات «يوروبوند» بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5%

أصدر الأردن سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5 %، وبلغ الطلب عليها ستة أضعاف الحجم المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وفق ما أعلنه وزير المالية الأردني محمد العسعس.

وقال العسعس إن الطلب الزائد سمح للحكومة برفع حجم الإصدار الذي أجله خمس سنوات وتسعة أشهر من 750 مليون دولار كانت مطلوبة في البداية بعد جذب طلبات بما يزيد عن 4.7 مليار دولار.

وأضاف في بيان أُرسل لرويترز “أشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات”.

وقال عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، إن ارتفاع حجم الطلب “يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة إضافة الى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعوما بسياساته المالية والنقدية الحصيفة”.

وأكد العسعس في البيان إن أكثر من 230 مؤسسةاستثمارية منها “أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي” شاركت في الاكتتاب. وجاء في البيان أن هذا سمح بخفض العائدات في وقت تواجه فيه حكومات أخرى صعوبة في جذب اهتمام المستثمرين.

وقال صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي إن التقدم في الإصلاحات الهيكلية خفف حدة الصدمات على الاقتصاد وعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز نمو الأردن في عام 2022 على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.