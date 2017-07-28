الأردن يسلم إسرائيل ملف التحقيق بحادثة السفارة

سكاي نيوز عربيةقالت السلطات الأردنية، الجمعة، إنها سلمت إسرائيل ملف التحقيق بحادث السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل فيه مواطنان أردنيان.وأضافت أن الأردن طالب تل أبيب بمحاكمة رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين، وفقًا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وتنص المادة 31 عل

سكاي نيوز عربية

قالت السلطات الأردنية، الجمعة، إنها سلمت إسرائيل ملف التحقيق بحادث السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل فيه مواطنان أردنيان.





وأضافت أن الأردن طالب تل أبيب بمحاكمة رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين، وفقًا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتنص المادة 31 على “تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المتعمد لديها، لكن ذلك لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة (بلاده)”.

من جانبها قالت إسرائيل إنها بدأت، الجمعة، إجراءات التحقيقات مع الضابط، مشيرة إلى أنها ستُطلع الأردن لاحقًا على تفاصيل التحقيق.

كان ضابط أمن إسرائيلي قد قتل مواطنين أردنيين هما النجار محمد الجواودة (17 عامًا) والطبيب بشار الحمارنة (58 عامًا)، في مبنى يقع ضمن مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان، الأحد الماضي.

وغادر الضابط الإسرائيلي برفقة كل طاقم السفارة إلى تل أبيب في اليوم التالي، وذلك بعد استجوابه.

وفجرت حادثة السفارة غضبًا أردنيًّا على المستويين الشعبي والرسمي أشعله الاستقبال الذي أعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للضابط، ووصف العاهل الأردني الأمر بـ” الاستعراض المرفوض والمستفز”.

واشترطت الحكومة الأردنية فتح تحقيق جدي مع الضابط وتقديم اعتذار لعودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان، وفق ما ذكرت مصادر أردنية لـ”سكاي نيوز عربية”.