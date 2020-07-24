الأردن يسجل 11 إصابة غير محلية بفيروس كورونا و7 حالات شفاء

أكدت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 11 إصابة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1131.

وأوضحت الوزارة إلى أن العدد الكلي للإصابات انخفض بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز الإعلامي الذى نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إلى أن الحالات الجديدة جاءت لقادمين من الخارج، لافتا إلى تسجيل 7 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 8549 فحصاً مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (542868) فحصا.