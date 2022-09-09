الأردن يسجل أول حالة إصابة بمرض «جدري القرود»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود .

وقالت «سكاي نيوز» نقلا عن بيان للوزارة إن المصاب مواطن في الثلاثين من عمره، سافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن في 20 أغسطس الماضي.

وأوضحت أن الأعراض بدأت تظهر على المواطن بعد 5 أيام من وصوله إلى البلاد، وهي ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق.

وبعد 5 أيام أخرى، ظهرت أعراض أخرى هي بثور جلدية على الوجهة واليدين.

وعندما راجع الطبيب في 7 سبتمبر، شك حينها الطبيب بإصابته بفيروس جدري القرود .

وبعد إجراء الفحص، تأكد الطبيب أن المواطن مصاب بفيروس جدري القرود .

ولفتت الوزارة أن المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الان استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول.

وكانت مصر قد أعلنت تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس، قبل يومين.

يذكر أن المرض لا ينتقل إلا من خلال الاتصال اللصيق مع الأشخاص المصابين.