الأردن يستورد 12 ألف سيارة كهربائية من الصين خلال النصف الأول

كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن زيادة في حجم واردات الأردن، من السيارات الصينية الكهربائية في ظل الإقبال اللافت من قبل العملاء على هذه السيارات في السوق الأردنية.

وقال أمين سر وممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر لوكالة شينخوا، إن 80% من واردات المركبات الكهربائية التي تدخل إلى المنطقة الحرة في الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي هي مركبات صينية المنشأ.

وأوضح أن أكثر من 16 ألف سيارة كهربائية دخلت إلى الأردن منها 80% ( 12800 سيارة) من إنتاج الصين وإذا قارنا هذه الفترة مع ستة أشهر من العام الماضي فهناك نمو بنسبة 100%.

وقال أبو ناصر إن دخول السيارات الكهربائية الصينية بدأ بالماركات العالمية التي تصنع في الصين ومعروفة للمواطن الأردني مثل فولكسفاجن وتويوتا وهوندا وشيفرولية وغيرها وبعد فترة زمنية قصيرة “بدأنا نرى شان جان وبي واي دي وسكاي ويل وغيرها ومن المتوقع أن تدخل ماركات جديدة صينية خاصة أن المواطن الأردني بدأ يقبل على السيارات الصينية بعد أن أثبتت جدارتها في السوق”.

وعزا أبو ناصر السبب الرئيس الذي جعل السيارات الكهربائية الصينية تدخل إلى السوق الأردنية بهذه السرعة إلى سعرها المقبول لدى المواطن الأردني إذا ما تمت مقارنتها بالسيارات المثيلة التي تصنع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك المتانة والجودة في بطاريات الشحن لدى السيارات الصينية التي توفر مسافة 520 كم في الشحنة، لذلك وجدت طريقها في السوق الأردنية.

وقال إن هذه السيارات أثبتت جدارتها وفعالياتها في السوق الأردنية ولولا ذلك لما وجدنا الإقبال السريع واللافت من المواطن الاردني لقبول مثل هذه السيارات.

وأكد أبو ناصر أن السوق المحلية تشهد تغيرات مهمة في نوعية السيارات المطلوبة، حيث أظهرت أحدث الأرقام انخفاضا في التخليص على السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 13%، بينما تراجع التخليص على سيارات الديزل بنسبة 27.7%.