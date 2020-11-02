الأردن يزيد ساعات حظر التجول الليلي بعد زيادة الإصابات بكورونا

قررت الحكومة الأردنية اليوم (الأحد) زيادة ساعات حظر التجول الليلي ساعة واحدة وإغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة ومدن الترفيه للحد من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تصاعد أعداد الإصابات والوفيات.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة قررت الموافقة على توصيات لجنة الأوبئة.

زيادة ساعات حظر التجوال الليلي

وتشمل هذه التوصيات زيادة ساعات حظر التجول الليلي لتبدأ من التاسعة مساء للمنشآت والعاشرة للأفراد وحتى السادسة صباحا بدلا من الساعة العاشرة مساء للمنشآت والحادية عشرة مساء للأفراد.

وتقرر كذلك التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وتقليل التجمعات والازدحام في الأماكن العامة.

وتابع الخصاونة أن هذه الإجراءات للحد من تفشي مرض فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد تصاعدا في أعداد الإصابات والوفيات بالمرض، إضافة لازدياد الوفيات من الكوادر الطبية.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة، بما فيها الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء المملكة.

وذلك بالإضافة إلى مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة اعتباراً من يوم غد الإثنين.

وأعلن الخصاونة أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري.

وأشار إلى أنه سيتم فرض حظر تجول شامل بعد ساعة من إعلان نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري.

وسيستمر هذا الحظر حتى الساعة السادسة من صباح يوم 15 الشهر الجاري.

زيادة في عدد الإصابات

بدوره، قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، خلال المؤتمر الصحفي إن هناك زيادة في عدد الإصابات، وهو متوقع بحسب المنحنى الوبائي.

وتابع عبيدات : “نتمنى أن لا يزداد، ولكن علينا الإعداد للزيادة في أعداد الإصابات”، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لازالت مطمئنة.

وسجل الأردن اليوم 37 حالة وفاة و3259 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 2199 حالة في العاصمة عمان، وفق بيان لوزارة الصحة الأردنية.

وذكر البيان أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 75866 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 866 حالة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.