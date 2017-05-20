أسواق عربية

الأردن يرفع صادراته من الخضراوات والفاكهة لمليار دولار

الصاوى أحمد قال المهندس خلف الرقاد، ممثل المملكة الأردنية فى المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة، إن الأردن تمكن من رفع صادراتها من المحاصيل الزراعة إلي مليار دولار سنويا في ظل حالة الفقر المائي التى تعانى منها المملكة، مشيرا إلى تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال حصاد الأمطار فى الصحراء وا
20 مايو، 2017 20 مايو، 2017

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الصاوى أحمد

 قال المهندس خلف الرقاد، ممثل المملكة الأردنية فى المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة، إن الأردن تمكن من رفع صادراتها من المحاصيل الزراعة إلي مليار دولار سنويا في ظل حالة الفقر المائي التى تعانى منها المملكة، مشيرا إلى تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال حصاد الأمطار فى الصحراء والتحكم فى استخدامها بالزراعة. وأضاف الرقاد في كلمته خلال جلسات الدورة الـ٣٨ لمجلس “أكساد”-المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة بالقاهرة اليوم، أن ٤٠٪ من المزارعين فى الأردن يتبعون نظام الزراعة بدون تربة “الهيدربونيك” والقدرة على تحقيق إنتاجية عالية منها وتخفيف الضغط على موارد المياه. وأشار الرقاد إلى أن الأردن تقدم تجربة رائدة عربيا فى مجال حصاد الأمطار وزراعة أصناف الأشجار القادرة على تقليل نسب بخر المياه، لافتا إلى دعوة الأردن للدول العربية لمشاهدة نظام حصاد الأمطار والخفائر الأرضية لجمع المياه واستغلالها في الزراعة.

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