الأردن يرفع الحظر عن استيراد البطاطس المصرية

الصاوي أحمدأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على رفع الحظر على استيراد بطاطس المائدة المصرية.وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي تكليلاً للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري، للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية



الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على رفع الحظر على استيراد بطاطس المائدة المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي تكليلاً للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري، للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج وفتح أسواق جديدة لمصر بالدول المختلفة.

وأوضح البنا أنه تم التنسيق مع الجانب الأردني على أن يتم الاستيراد من المناطق الخالية من مرض العفن البنى والمعتمدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ارفاق نتيجة الفحص المعملي وشهادة تحليل العينات المعتمدة من مصر مع الشحنة، والتي تثبت خلو الشحنة من بكتريا العفن البنى.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية، اتخذت قراراً بتعليق استيراد البطاطس المصرية، خلال يونيه 2016، حتى نجحت مفاوضات وزارة الزراعة المصرية معها لإلغاء هذا القرار، كما أعلنت الوزارة الأسبوع قبل الماضي موافقة دول: الامارات، الكويت، والبحرين، على رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة.