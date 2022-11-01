الأردن يخفض أسعار البنزين في نوفمبر.. ويرفع الغاز

قررت الحكومة الأردنية خفض أسعار البنزين خلال نوفمبر، فيما رفعت قيمة الديزل والكاز، حسبما أوردت قناة “المملكة” الرسمية.

ويوم الاثنين قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه 90 و95، وفقا للأسعار العالمية وتخفيض أسعار البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً لكل منهما،

أسعار البنزين في الأردن

بموجب القرار، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في الشهر المقبل 910 فلس/لتر بدلا من 925 فلس/لتر، والبنزين (أوكتان 95) 1155 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

في حين قررت اللجنة رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسًا لكل منهما، ليصبح سعري الديزل والكاز 860 فلس/لتر بدلاً من 825 فلس/لتر، فيما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة (9.8 دولار(.