الأردن ضيف شرف الدورة 54 لـ«معرض القاهرة الدولي للكتاب»

انتهت فاعليات الدورة 53 لـ«معرض القاهرة الدولي للكتاب» وتم الإعلان عن ضيف شرف الدورة القادمة وستكون المملكة الأردنية الهاشمية، وسلم أمس السفير نيكولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة (ضيف شرف الدورة 53 للمعرض) راية ضيف الشرف للسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية (ضيف شرف الدورة 54 للمعرض).

6 توصيات للبرنامج المهني المصاحب لمعرض الكتاب 53

كما أعلنت اللجنة العليا لـ«معرض القاهرة الدولي للكتاب» 53 توصيات البرنامج المهني، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، ود. أحمد بهي الدين، المنسق العام للبرنامج المهني، ولجنة التنسيق بعضوية الناشرين د. أحمد السعيد، م. على عبد المنعم، شريف بكر، بجانب أعضاء لجنة التوصيات: د. عماد الدين الأكحل، أحمد رشاد، أحمد البوهي، محمد جميل، أحمد مهني، زين العابدين خيري، توصيات البرنامج المهني الذي تضمن برنامج القاهرة التدريبي للناشرين والذي شهد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والندوات والورش لعدد من الخبراء والصناع والمعنيين بصناعة النشر.

وكان البرنامج بمحاوره السبعة قد انتهى إلى 6 توصيات قدمها عدد من الخبراء والصناع والمعنيين بصناعة النشر وهي إعداد دراسة وطنية عن صناعة النشر، بفروعها كافة في مصر، تتعاون في إعدادها جميع الجهات ذات الصلة.

إضافة إلى إعداد برنامج تدريب وطني للارتقاء بصناعة النشر والقائمين عليها، تقوم بتنسيقه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب مع الجهات ذات الصلة، واتساع منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب لبيع وتسويق الكتاب، لتشمل جميع جهات النشر في مصر، تحتوي على قاعدة بيانات رقمية بكل الكتب المنشورة في مصر.

ودعمت اللجنة المبادرات الوطنية القائمة المعنية بالقراءة، واستحداث مبادرات جديدة، بما يدعم صناعة النشر، والوعي والهوية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والدعوة لتعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، بما يرسخ مكانة صناعة النشر المصرية عالميا، و يتواكب مع التطورات العالمية لصناعة النشر، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وإعداد دراسة بما تم بخصوصها من إجراءات تنفيذية ليتم عرضها في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب .