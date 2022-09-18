الأردن: سنتلقى دعما أمريكيا غير مشروط بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار 7 سنوات

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ستتلقى دعما أمريكيا غير مشروط بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار 7 سنوات.

وأكد الصفدي، السبت، أن الدعم الأمريكي المقدم للأردن وفق مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين (2023-2029) غير مشروط وقابل للزيادة.

وقال الصفدي عبر مقابلة خاصة مع “المملكة”، إن “المساعدات غير مشروطة … والأردن اعتمد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في الأردن وهذه الإصلاحات اعتمدت بعد حوار وطني شامل جمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات المعنية”.

وأشار إلى أن “هذه الإصلاحات تفرضها الحاجة والضرورة الأردنية”، والأردن يريد لاقتصاده أن يسير على طريق ناجع يمنحه المزيد من الفاعلية والإنتاجية.

وتبلغ مدة المذكرة 7 سنوات، وبالتالي فإن الدعم سيصل إلى الأردن بدءا من العام المقبل، بحسب نائب رئيس الوزراء.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم الولايات المتحدة قرابة 10.15 مليار دولار على مدار السنوات السبعة المقبلة، وستقدم الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأوضح الصفدي أن الجزء المقدم للخزينة سيساعد على تغطية أوجه الإنفاق في مشاريع عدة أعلنت الحكومة البدء بها.

وقال وزير الخارجية إن “الدعم الأمريكي السنوي المقدم للأردن يمكن زيادته”.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم السابقة حددت حدا أدنى للمساعدات لكن على مدى السنوات الماضية قدمت الولايات المتحدة دعما إضافيا للأردن، وبالتالي احتمالية وجود مساعدات إضافية موجودة، وسيعمل الأردن من أجله في الحوار مع الولايات المتحدة.

وأشار الوزير الصفدي إلى أن الولايات المتحدة تدرك الدور الكبير الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر الصفدي أن قيمة المساعدات ومدة الالتزام الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن ارتفعت لتعكس الشراكة والإدراك بأن الأردن يتحمل تبعات أزمات إقليمية كبيرة، وفي ضوء الإدراك لهذا الدور وفي ضوء الشراكة “التاريخية” التي تربط البلدين، وبالتالي تقف الولايات المتحدة بجانبه لحمل هذه الأعباء.