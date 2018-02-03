الأردن تفتح باب تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تجاوبًا مع السفارة المصرية

سمر السيد

أسفرت اللقاءات التي أجراها طارق عادل سفير مصر في الأردن مع وزيري الداخلية والعمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2018، والتي نقل خلالها أهم المشاغل والإشكاليات التي تواجه قطاعات من العمالة المصرية المقيمة في الأردن وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، عن تجاوب السلطات الأردنية مع طلب السفير المصرى، حيث قرر مجلس الوزراء فتح باب تصويب الأوضاع لمدة شهر بدءا من 4/2/2018.



ويناشد السفير العاملين المصريين المقيمين في الأردن عدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، موضحا في الوقت نفسه حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.



وأضاف السفير المصرى، أنه تيسيرا على العاملين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، ترحب السفارة باستقبالهم خلال فترتي العمل بالقسم القنصلي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 2.00 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من 4.00 عصرا إلى 7.00 مساءً.