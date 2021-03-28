الأردن تعلن رفع حالة التأهب على موانئ العقبة

وضعت ميناء العقبة خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاصة، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، وذلك بعد فتح القناة وتعويم السفينة الجانحة، بهدف السلامة العامة على ارصفة الموانئ.

رفعت الهيئة البحرية الأردنية، حالة التأهب على موانئ العقبة، الأحد، للحفاظ على السلامة البحرية، في حال تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، منذ الأربعاء الماضي.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان، في تصريحات صحفية اليوم ، الأحد، إن الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاصة، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، وذلك بعد فتح القناة وتعويم السفينة الجانحة، بهدف السلامة العامة على ارصفة الموانئ.

ولفت إلى أن ذلك سيكون نتيجة تدفق أكثر من 13 سفينة ستأتي مرة واحدة إلى ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات والاغنام والسيارات والمواد الكيماوية.

وأوضح سلمان ان موانئ العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع أي ظرف محتمل خاصة بعد زيادة عدد البواخر ودخولها إلى الأرصفة المخصصة.

إضافة إلى وضع بواخر أخرى على قائمة الانتظار والتعامل مع أي طارئ قد يحدث وفق التعليمات التي تصدر عن الهيئة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال اليوم الأحد، إن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارًا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.