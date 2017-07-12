سيـــاســة

الأردن تضع كاميرات على أكتاف رجال الشرطة لمراقبتهم

سكاي نيوز عربيةقررت مديرية الأمن العام في الأردن، وضع كاميرات رقمية صغيرة وذات جودة مرتفعة، على صدور وأكتاف رجال الأمن العام أثناء تأدية واجباتهم.وتراهن السلطات على الكاميرات، للوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية، فضلا عن المحافظة على الحقوق أثناء تقد
12 يوليو، 2017 12 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

سكاي نيوز عربية

قررت مديرية الأمن العام في الأردن، وضع كاميرات رقمية صغيرة وذات جودة مرتفعة، على صدور وأكتاف رجال الأمن العام أثناء تأدية واجباتهم.

وتراهن السلطات على الكاميرات، للوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية، فضلا عن المحافظة على الحقوق أثناء تقديم الخدمة الأمنية لهم.

فضلاً عن ذلك، تطمح المبادرة إلى الحد من الاحتكاكات التي تحدث أحياناً بين الطرفين، والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!