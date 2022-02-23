الأردن تسجل 8 آلاف و144 إصابة «كورونا» ولبنان ترصد 3 آلاف و748

أعلنت 9 بلدان عربية الأربعاء أعداد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت الأردن الأعلى بتسجيل 8 آلاف و144 إصابة، وفق تقرير نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ووسائل إعلام أردنية.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و144 إصابة جديدة، و20 وفاة، و22 ألفا و113 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و599 ألفا و422 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و751 حالة، والشفاء إلى مليون و445 ألفا و203 حالات.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و748 إصابة جديدة بإجمالي مليون و57 ألف حالة، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة بإجمالي 10 آلاف و27 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 856 ألفا و867 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و425 إصابة، و4 حالات وفاة، و4 آلاف و823 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 465 ألفا و393 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 1442 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1763 إصابة جديدة و20 وفاة وتماثل 2963 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و296 ألفا و692 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و917 حالة، والشفاء إلى مليونين و230 ألفا و960 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الامراض 1373 إصابة، وشفاء 3 آلاف و108 حالات، فضلا عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 489 ألفا و 940 إصابة، وبلغ إجمالي المتعافين 450 ألفا و 874 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و222 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 740 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 876 ألفا و624 إصابة، كما سجلت شفاء 1956 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 824 ألفا و971 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2298 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة..

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 627 إصابة، وشفاء 1880 حالة، بالإضافة إلي تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 741 ألفا و 864 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 717 ألفا و 394 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 8 آلاف و990 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 123 إصابة جديدة، و4 وفيات، وتماثل 116 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و488 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و816 حالة، والشفاء إلى 177 ألفا و82 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة، و2042 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و3823 حالة شفاء.