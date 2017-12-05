الأردن: ترامب أبلغنا نيته نقل السفارة الأمريكية للقدس

رويترزقال الديوان الملكي الأردني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بالملك عبد الله الثاني، اليوم، لإبلاغه نيته المضي قدما في قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.ونقل الديوان الملكي عن العاهل الأردني إبلاغه ترامب بأن هذا القرار ”سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاست

رويترز

قال الديوان الملكي الأردني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بالملك عبد الله الثاني، اليوم، لإبلاغه نيته المضي قدما في قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

ونقل الديوان الملكي عن العاهل الأردني إبلاغه ترامب بأن هذا القرار ”سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وسيقوض جهود الإدارة الأمريكية لاستئناف العملية السلمية ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين“.

ومن شأن قبول الولايات المتحدة مطلب إسرائيل اعتبار القدس عاصمتها الموحدة أن يخالف السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود والتي تقوم على أن وضع المدينة تحدده المفاوضات مع الفلسطينيين.

ويريد الفلسطينيون القدس عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولا يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بالكامل

