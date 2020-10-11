الأردن : تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بمرض كورونا بعد فرض الحظر الشامل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 928 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) في الأردن، منها 923 محلية بعد فرض الحظر الشامل.

وقالت الوزارة في بيان إن الإصابات تراجعت إلى أقل من ألف إصابة بعد أن سجلت المملكة الأسبوع الماضي معدل 1200 إصابة يوميا.

وسجلت العاصمة عمان اليوم 614 إصابة.

فرض حظر شامل في الأردن

وفرضت الحكومة خلال اليومين الماضيين (الجمعة) و(السبت) حظرا شاملا في سعيها للسيطرة على انتشار المرض .

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 5 حالات خارجيّة، 4 بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري مع السعودية وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 24926 حالة.

وأوضح البيان أنه سجّلت 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 191 حالة فيما سُجّلت 56 حالة شفاء اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

وتم إجراء 17505 فحوصاًت مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1417257 فحصاً.

تسجيل حالات إصابة محلية

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20 شخصا.

بدوره، قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، إن المملكة تحتاج إلى 30 يوما لكسر المنحنى المرضي.

وأضاف حجاوي، في تصريح للتليفزيون الأردني، إن الأردن سجل في الأسبوع الماضي 9113 إصابة كورونا، مشيرا إلى أن يوم (الإثنين) الماضي كان يوم الذروة للإصابات.

الحظر الشامل لمواجهة ارتفاع الإصابات

وشدد على أنه لا يستطيع القول بان فيروس كورونا ينتقل إلى المياه الجوفية عبر موتى، مشيرا إلى أن الأخبار الفردية التي تصل من العالم لا يبنى عليها قرار في المملكة.

وأكدت وزارة المياه والري الأردنية انه لم يثبت لديها إمكانية انتقال فيروس “كوفيد 19” إلى الإنسان من خلال مياه الشرب مقارنة مع طرق الانتقال المباشر من إنسان إلى أخر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة.

سلامة المياه الجوفية

وأكد بأنه لا يوجد أي دليل على وجود فيروسات كورونا في مصادر المياه الجوفية أو السطحية أو تنتقل من خلال مياه الشرب إلى المستهلكين.

ونوه بأن التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية والجهات البحثية العالمية للوقوف على أية مستجدات بهذا الشأن.

وقالت في بيان إن كافة الفحوصات والدراسات التي تجريها تؤكد سلامة استخدام المياه الجوفية لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة كونها أمنة وسليمة وصالحة للشرب.

ودعت إلى ضرورة تطبيق معايير السلامة الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعي وضرورة الوقاية واستخدام الكمامات وغيرها.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.