الأردن تبدأ تنفيذ رفع الدعم عن الخبز

وكالاتقررت السلطات الأردنية، رفع الدعم عن الخبز، ودخول حيز التنفيذ بدءاً من اليوم السبت.وذكر موقع "بي بي سي" بالعربي، اليوم السبت، أن الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ عقدين، في أن تخفف الضغط على ميزانية البلاد، وأن توفر 70 مليون دولار، وسيؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنس

وكالات

قررت السلطات الأردنية، رفع الدعم عن الخبز، ودخول حيز التنفيذ بدءاً من اليوم السبت.

وذكر موقع “بي بي سي” بالعربي، اليوم السبت، أن الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ عقدين، في أن تخفف الضغط على ميزانية البلاد، وأن توفر 70 مليون دولار، وسيؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 60 إلى 100%، وارتفع سعر كيلو الطحين بنسبة 60% من 0.25 إلى 0.40 من الدينار الأردني، وتضاعفت أسعار الخبز تقريبًا، ولم تتأثر أسعار بعض الأنواع.

وقالت الحكومة إنها تعتزم تعويض فقراء الأردنيين عن الزيادة في الأسعار، موضحة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني ( 241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.

وتسببت خطوة مماثلة قبل عقدين في إثارة احتجاجات وقلاقل في المجتمع الأردني حينها.