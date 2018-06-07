الأردن «بلّورة سحرية» لقرن مضى.. عند مفترق طرق



مع توالى الاحتجاجات فى الأردن، الأشد صخباً منذ «أيلول» 1970، يتجدد التساؤل عما إذا كان للأردن مقومات الدولة المستقلة منذ استحداثها فى العام 1921 – خصماً من الحدود المتاخمة لدول الجوار .. وإلى أى مدى يمكنه الاحتفاظ بتوازنه فوق سلك مشدود.. منذ كان مجرد إمارة شرق الأردن بعد أربع سنوات فحسب من «وعد بلفور» 1917 بوطن قومى لليهود فى فلسطين «تحت الانتداب البريطانى»، وكأنه من المخطط لهذه الإمارة الوليد أن تصبح رديفاً فيما بعد لدولة إسرائيل 1948، إذ يجرى تهجير اللاجئين الفلسطينيين إليها الذين بلغوا حتى الآن نحو %70 من تعداد الأردن، فى إطار التمهيد لأن يتحول إلى وطن بديل للفلسطينيين، بينما تصبح إسرائيل بعد «ضم الأراضى» فى مجمل فلسطين التاريخية بما فى ذلك القدس الشرقية، كدولة يهودية خالصة معترف بها إقليميا ودوليا، ذلك على النحو المخطط إسرائيليا من بعد حرب 1967، قبل أن يتجه التفكير الإسرائيلى نحو سيناء بسبب صعوبات تتصل غالباً بالرعاية البريطانية للعرش الهاشمى، كى يستوطن الفلسطينيون أجزاء منها – ربما بديلاً عن الأردن – الأمر الذى عارضته مصر دبلوماسيا وبقوة منذ منتصف الثمانينيات، وبالتصدى العسكرى له فى السنوات الأخيرة لا تزال، مما دفع إسرائيل ومن هى فى معيتهم للتوجه – ربما – مجدداً نحو الأردن.. الذى يبدو كأنه أصبح بمثابة المتوسط الحسابى للربيع العربى (إسرائيليا) مثلما كان كذلك فى السابق بالنسبة لوعد بلفور 1917.. وبالنسبة لتقسيم فلسطين 1947(ضم الأردن الضفة الغربية الفلسطينية إليه ليتحول منذ 1951 إلى المملكة الأردنية الهاشمية).. وصولاً إلى «صفقة القرن» 2017، ربما فى اتجاه إقامة كونفيدرالية (أو ماشابه ذلك) لكل من الدولة الفلسطينية والأردن، ليس من المستبعد أن تنضم إليها إسرائيل مستقبلاً، الأمر الذى يسبب مزيد القلق للعرش الأردنى من مغبة زعزعة استقراره، خاصة فى حال اتحد «إخوان» الأردن مع نظرائهم فى غزة والضفة الغربية، بموافقة إسرائيلية على الأرجح، إذ هى وحدها الأقدر على ملء الفراغ الناشئ عندئذ فى هذه الدولة الجديدة شحيحة الموارد والتى لا تملك، لأسبابها، مقومات الدولة المستقلة تماماً، وليصبح الأردن بعد غلق صنابير المعونات (النفطية) الأميركية والخليجية عنه مؤخراً.. أمام احتمالين، إما أن يكون وطنا بديلا يتسع للفلسطينيين أو سقوط العرش الهاشمى المحصن بالرعاية البريطانية (العائلية).. فهل سيتركونه؟ أم ستعمل فى ضوء هذه الرعاية التاريخية لما سوف تسفر عنه ثورة الأردن الحالية إلى إقامة ما يسمى «الأردن الكبير» الذى يستقطع أجزاء من الشمال والغرب السعودى عوداً على بدء إلى (مسقط رأس العائلة الهاشمية)، لكن ماذا سيكون عليه رد فعل آل سعود عندئذ إذا أصبحت بلادهم الهدف التالى بعد الثورة الأردنية.. التى يحاول العاهل الأردنى العمل على امتصاص تطوراتها.. سواء بتكليفه حكومة جديدة يرأسها «الرزاز» من جذور فلسطينية أو الدعوة إلى «مراجعة شاملة» لقانون ضريبة الدخل.. إلخ ، إلا أن المتظاهرين يضيفون مطلباً جديداً بإسقاط البرلمان، ما يدفع ملك الأردن للتحذير من «الدخول إلى المجهول»، خاصة فى ضوء ظروف اقتصادية وإقليمية غير متوقعة.. لا وجود لخطة قادرة على التعامل بفاعلية وسرعة مع تحدياتها، خاصة مع انخفاض المساعدات الدولية.. ما يمثل- وفقاً لتصريحات الملك- تقصيراً من العالم، خصوصا فى مجال النفط من الولايات المتحدة ودول الخليج، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن.

إلى ما سبق من سياق الحراك المتصاعد من خلال عشرات النقاط حول الأردن، يبدو أنه أبعد من مجرد احتجاجات على قرارات اقتصادية، إذ يشارك فيها غير المتضررين من الطبقات دون المتوسطة، بجانب الفعاليات النقابية، ذلك دون استثناء حراكات دراماتيكية أخرى تشهدها المنطقة العربية.. ابتداء من النصف الثانى من القرن الماضى.. تبدو فى معظمها كأن جذورها تعود إلى إرهاصات ما سميت «الثورة العربية الكبرى» 1916(الشريف حسين) وتوابعها المتعاقبة من بعد اتفاقيات «سايكس – بيكو» إلى اليوم.. من ضمنها التعقيدات الناشئة عن استقطاع (إمارة) شرق الأردن 1921 من تخوم الوحدات السياسية المستحدثة آنئذ فى منطقة الهلال الخصيب والجزيرة العربية، وإلى أن بات الأردن خاصة من بعد زرع إسرائيل 1948.. أشبه إلى بلّورة سحرية فى مفترق طرق.